Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi, bazı alt geçitlere su doldu.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.