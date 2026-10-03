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        Elazığ'da sağanak etkili oldu

        Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Elazığ'da sağanak etkili oldu

        Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

        Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi, bazı alt geçitlere su doldu.

        Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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