Elazığ'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 29.09.2026 - 20:47 Güncelleme:
Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.T.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Cip köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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