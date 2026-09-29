Elazığ'da kuyuya düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hilalkent Mahallesi'nde bir villanın bahçesinde yüzme havuzunun betondan yapılmış su taşma kuyusuna bir kişinin düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

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