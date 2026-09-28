Elazığ'da tekerlekli sandalyesi tutuşan engelli hayatını kaybetti
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kor halindeki ateşin yakınından geçtiği sırada tekerlekli sandalyesi tutuşan bedensel engelli kişi hayatını kaybetti. Ailesi, eve tek başına dönen çoban köpeğinin peşinden giderek Gürsul'un cansız bedenini buldu.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kor halindeki ateşin yakınından geçtiği sırada tekerlekli sandalyesi tutuşan bedensel engelli kişi hayatını kaybetti. Ailesi, eve tek başına dönen çoban köpeğinin peşinden giderek Gürsul'un cansız bedenini buldu.
Deliktaş köyünde yaşayan bedensel engelli Mustafa Gürsul (52), akülü tekerlekli sandalyesiyle dün evine dönerken yol kenarındaki çalı ve kuru ağaç dallarının yakılması sonucu kor haline gelen ateşi fark edemedi.
Gürsul, akülü sandalyesinin tutuşması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Gürsul'un yanında bulunan çoban köpeğinin eve tek başına dönmesi üzerine ailesi şüphelendi.
Havlayan köpeğin peşinden giden aile fertleri Gürsul'un cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Gürsul’un cenazesi otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi.
Gürsul'un cenazesi köydeki camide kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.