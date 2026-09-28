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        Keban'da otluk alan ve merada çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alan ve merada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Keban'da otluk alan ve merada çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alan ve merada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Denizli köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle meraya sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönüm otluk ve mera alanı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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