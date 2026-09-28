Keban'da otluk alan ve merada çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alan ve merada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Giriş: 28.09.2026 - 17:00 Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alan ve merada çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Denizli köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle meraya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönüm otluk ve mera alanı zarar gördü.
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