Elazığ'da seyir halindeki araç alev aldı
Elazığ'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan araçta hasar oluştu.
Giriş: 26.11.2026 - 09:24 Güncelleme:
Elazığ'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan araçta hasar oluştu.
Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.
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