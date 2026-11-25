Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Karakoçan Aile Destek Merkezi'nde kadınlara yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminere, Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Psikolog Sümeyye Akçan konuşmacı olarak katıldı. Seminerde kadınlara yönelik şiddetin farklı türleri ele alınırken, fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve siber şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.

Psikolog Akçan, ne yazık ki bu şiddet türlerinin toplumda hâlâ yaşandığına dikkat çekerek kadınların haklarını bilmelerinin ve şiddet karşısında hangi kurumlara başvurabileceklerini öğrenmelerinin önemini vurguladı.

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Kadınların şiddete maruz kalmaları veya tehdit altında bulunmaları durumunda başvurabilecekleri destek mekanizmalarını anlatan Akçan, "112 Acil Çağrı Merkezi, polis veya jandarmaya ulaşarak acil yardım istenebilir. Akıllı telefonlara indirilen KADES uygulaması üzerinden tek tuşla kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilebilir. ALO 183 Sosyal destek hattı aranarak şiddet ve ihmal durumlarında başvuru yapılabilir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri aracılığıyla kadınlara yönelik koruma ve destek hizmetlerinden yararlanılabilir" dedi.

Seminerin sonunda Psikolog Sümeyye Akçan, kadınların merak ettikleri soruları yanıtlayarak katılımcılarla karşılıklı bilgi paylaşımında bulundu.