Palu'ya bağlı Umutkaya köyü kırsalında arazide dolaşan bir vatandaş, koruma altındaki benekli semenderi fark etti. Yağışlı havanın ardından nemli toprakta ortaya çıkan semender, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Arazide yavaşça ilerleyen semenderin bir süre sonra taşlık alanda gözden kaybolduğu görüldü.

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