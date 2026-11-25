İSMAİL ŞEN - Memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine dönen Neslihan Yüzgeç, 4 yıl yaşadığı Balıkesir'e duyduğu özlemle bahçesini zeytin ağaçlarıyla donattı.

Neslihan Yüzgeç, eşi Asım Yüzgeç'in işi dolayısıyla 1989'dan itibaren memleketinden ayrılarak, Eskişehir ve Ankara'nın ardından 2013'te Balıkesir'e yerleşti.

Balıkesir'de yaklaşık 4 yıl yaşayan, bölgenin iklimi ve bitki örtüsünün yanı sıra zeytin bahçelerine büyük ilgi duyan 3 çocuk annesi Yüzgeç, 2017'de memleketi Karakaya Baraj Gölü kıyısında bulunan Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Çiğdemlik köyüne döndü.

Memleketine döndükten sonra Balıkesir'e ve zeytinliklere özlem duymaya başlayan Yüzgeç, bu özlemini gidermek için eşinin "yetişmez" demesine rağmen Aydın'ın Didim ilçesinden getirilen 150 zeytin fidanını bahçesine dikti.

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Yüzgeç, eşiyle bakımını yaptığı bahçedeki zeytin ağaçlarından bu yıl 2 ton ürün elde etti.

- "Zeytin bahçelerini özler oldum"

Yüzgeç, AA muhabirine, bir süre eşiyle yaşadıkları Balıkesir'in yöre insanını, ilçelerini, doğasını ve özellikle zeytin bahçelerini çok sevdiğini söyledi.

Balıkesir'de çok güzel anılar biriktirdiğini dile getiren Yüzgeç, eşinin oradaki görevinin sona ermesiyle köylerine döndüklerini belirtti.

Döndükten sonra Balıkesir'i, havasını, zeytin ağaçlarını ve insanlarını özlediğini anlatan Yüzgeç, şunları kaydetti:

"Karakaya Baraj Gölü kenarında zeytin ağaçları yetiştirebileceğimizi düşündüm. Bölgede kayısı yetiştiriciliği yapılıyor fakat Karakaya Baraj Gölü kıyısının zeytin yetiştirmeye uygun olacağını tahmin ettim. Bu fikrimi eşime anlattım, eşim burada zeytin yetişmeyeceğini söyledi. Eşim sonunda beni kırmadı, Didim'den istediğimiz zeytin fidelerini birlikte diktik. Fidanlarımız dikimden 9 yıl sonra daha iyi meyve verdi. Bu sene ilk kapsamlı hasadımızı yaptık. Zeytinciliği seviyorum, Balıkesir özlemiyle oradaki doğal yaşamı sürdürmeye çalışıyorum. Emek verince oluyormuş, emeğinin karşılığını almak güzel. Zeytinlerimiz çok güzel. Balıkesir'i burada yaşıyoruz."

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Yüzgeç, zeytin yetiştiriciliği konusundaki bilgileri internetten öğrendiklerini belirterek, "İnternetten kırma ve siyah zeytin yapmayı öğrendim. Zeytinleri Adıyaman'a götürüp yağını çıkardık." dedi.

- "Burada fevkalade zeytin yetişiyor"

Asım Yüzgeç de bölgenin iklim şartlarında zeytin yetiştiriciliğinin mümkün olamayacağını düşündüğü için eşinin zeytin yetiştirme fikrine başta karşı çıktığını söyledi.

Eşinin ısrarı üzerine zeytin yetiştirmeyi denemeye karar verdiklerini dile getiren Yüzgeç, "Eşimi kırmamak için 'deneyelim.' dedim. Şu anda 9'uncu yıla girdik. Burada fevkalade zeytin yetişiyor. İnşallah gelecekte çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

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- "Bölgede zeytin yetiştiriciliğinin de olabileceğini ispatlamıştır"

Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Adnan Canbay ise baraj gölü kıyısındaki köylerin mikroklima yapıya sahip olduğunu belirterek, bu denemenin bölge çiftçisine yeni bir yön vereceğini söyledi.

İlçede ağırlıklı olarak kayısı ve badem yetiştirildiğini belirten Canbay, ağaç başına 15-20 kilograma ulaşan verimle zeytinin de üçüncü bir alternatif ürün olarak yetiştirilebileceğini kaydetti.

Canbay, "Üreticimiz burada ilk kez zeytin yetiştiriciliğini yaparak, bölgede zeytin yetiştiriciliğinin de olabileceğini ispatlamıştır. Mikroklima bölgede zeytin yetiştiricinin yapılacağına inancımız tamdır. Üreticilerimize böyle bir girişimde bulundukları takdirde yardımcı olabilir, yetiştiricilik konusunda bilgi verebiliriz." diye konuştu.