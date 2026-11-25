Elazığ'da yaşayan serebral palsi hastası 31 yaşındaki Elif Can, 2012 yılında başladığı yazı çalışmalarını ikinci şiir kitabı Ateşkes ile sürdürdü. Can, şiirlerinde kendi yaşamını ve duygularını kaleme aldığını ifade etti.

Elazığ'da yaşayan yazar Elif Can, ikinci şiir kitabını çıkardı. Doğuştan serebral palsi teşhisi ve yüzde 96 engelli raporu bulunan Can, ikinci şiir kitabı Ateşkes'i okurlarla buluşturdu. Yazmaya 2012 yılında hobi olarak başladığını aktaran Can, zamanla yazmanın kendisini rahatlattığını gözlemleyerek bu alandaki çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Şiirlerinde ruh haline göre kendi yaşamından kesitlere ve duygularına yer verdiğini kaydeden Can, ömrü yettiğince yazmayı sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti. Elif Can, "31 yaşındayım. Mucizemsin isimli birinci kitabımı çıkarmıştım. Ateşkes adlı ikinci kitabım da çıktı. Birinci kitabım gibi bu eserim de şiir türünde. Şiirlerimde duygularımdan bahsediyorum. Ruh halime göre ömrümü anlatıyorum. Yazmaya 2012 yılında hobi olarak başladım. Yazarak rahatladığımı ve bana iyi geldiğini görünce devam ettim. Ömrüm yettikçe kalemimle var olmak istiyorum" dedi.

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Genç yazar, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı'nda açtığı stantta okurlarıyla da bir araya geliyor. Can, fuar süresince stantta okurları için kitaplarını imzalayacak.