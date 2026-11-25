Elazığ'da Şerifoğlu Kuyumculuğun vitrininde sergilenen yılan derisi görünümlü 14 ayar altın künye ve bileklik, görenlerin ilgisini çekti. Hem altın hem de yılan derisi görünümüyle çift taraflı kullanılabilen, 180200 bin TL değerindeki sıra dışı tasarımın ilki sosyal medyada paylaşılmasının ardından 20 dakika içerisinde satıldı.

Altın takı sektöründe farklı tasarımlar ilgi görmeye devam ederken, Elazığ'da Şerifoğlu Kuyumculuğun vitrininde sergilenen yılan derisi görünümlü künye ve bileklik, vatandaşların dikkatini çekiyor. Dış yüzeyi 14 ayar altından, iç yüzeyi ise yılan derisi görünümünden oluşan ürün, çift taraflı kullanılabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor. Hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden unisex tasarım, sıra dışı takı tercih edenlerin ilgisini çekiyor. Ürünü görenler, bakmadan veya denemeden geçmiyor. Ürünün 180 ile 200 bin lira arası olduğunu belirten kuyumcu Volkan Karakaya, ilk gelen takıyı sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını ve paylaşımın ardından yaklaşık 20 dakika içerisinde sattıklarını söyledi. Yeni ürünün de geldiğini ancak henüz sosyal medyada paylaşmadıklarını aktaran kuyumcu, takıyı bir süre daha vitrinde sergilemeyi düşündüklerini ifade etti.

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"İlkini 20 dakikada sattık"

Ürünün komple 14 ayar olduğunu aktaran Volkan Karakaya, "Dış tarafı altın, iç tarafı yılan derisi görünümlü. Ürünü geldiği zaman paylaştık, bayağı bir rağbet gördük. Zaten 20 dakikada da sattık. Fiyat olarak ortalama 180200 bin bandında gidip geliyor. Diğerini sattıktan sonra buda yeni geldi. Daha paylaşmadım. İlkini paylaştık, 20 dakikada sattık. Bunu henüz daha paylaşmadık, vitrinimizde biraz dursun" dedi.

"Gelip üzerinde deneyenler de var, görselini çekip atanlar da var"

İnsanların ilgisini çektiğini aktaran Karakaya, "Esprili bir şekilde gelip arayanlar da var, yılan deyince soğukluk akla geliyor. Gelip üzerinde deneyenler de var, görselini çekip atanlar da var. Güzel oldu bizim için, farklı bir tarz. Çok güzel duruyor. Zaten ürün unisex bir ürün. Hem erkek de kullanabiliyor hem kadın da kullanabiliyor. Zaten ürün çift taraflı. Bir tarafı yılan görüntüsü, diğer tarafı 14 ayar altın görüntüsünde. Çift tarafta kullanabiliyor. Zaten ürünün çift taraflı olması insanlarda daha çok ilgi odağı oldu. Şu an yeni modaya herkes ayak uyduruyor. Bu da yeni modalardan bir tanesi diyelim" diye konuştu.