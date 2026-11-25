Elazığ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesi iş birliğinde, Fırat Üniversitesi öğrencilerine yönelik mobil ikram aracıyla sıcak çorba ikramı gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ders ve sınav temposuna kısa bir mola vermelerini sağlamak, gençlerin yanında olmak ve onlarla gönül bağı kurmak amacıyla Fırat Üniversitesi Kütüphanesi önünde düzenlenen programda, TDV mobil ikram aracıyla öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Elazığ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü personeli ve TDV Elazığ Şubesi gönüllüleri gençlerle bir araya geldi. İkram sırasında öğrencilerle sohbet eden görevliler, gençlerin görüş ve taleplerini dinledi.

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Program çerçevesinde ayrıca Elazığ İl Müftülüğü'nün gençlere yönelik yürüttüğü manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Öğrenciler, Diyanet Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılmaya davet edildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, mobil ikram aracıyla gerçekleştirilen çorba ikramının ardından sona erdi.