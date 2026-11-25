Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı, şehrin kültürel yaşamına renk katmaya devam ediyor. Söyleşi ve imza sohbetlerinin de büyük ilgi gördüğü fuara son olarak gönüllerde taht kuran AkademisyenŞairYazar Ömer Demirbağ konuk oldu.

Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar alanını ziyaret eden vatandaşlar hem kitap almanın hem de yazarlarla buluşmanın keyfini çıkarıyor. Oldukça geniş bir kitap yelpazesiyle okurları ağırlayan fuarda, ulusal ve yerel düzeyde 150 yazar ve şair imza günleri ve söyleşi programlarıyla okuyucularla buluşuyor. Düzenlenen söyleşi ve imza programlarına son olarak Yazar H.Salih Zengin ‘Dikkat Kipat’ başlıklı söyleşiyle gençlerle buluştu. Her ziyaretiyle Elazığlılardan yoğun ilgi gören AkademisyenŞairYazar Ömer Demirbağ’ın söyleşi programına da vatandaşlar adeta akın etti. Fuar alanını dolduran vatandaşlarla bir araya gelen Demirbağ, söyleşisiyle bir kez daha gönülleri fethetti.

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Elazığ Belediyesi’nin 7. Kitap Fuarı’nda yer alan özel bir stantta da çocuklar teknoloji ile buluşuyor. İcathane öğrencileri tarafından hazırlanan üç boyutlu tasarımlar ile yazılımları geliştirilerek montajı yapılan robotlar tanıtılıyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği stantta ayrıca VR gözlüklerle ziyaretçilere sanal gerçeklik deneyimi sunuluyor.