Elazığ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ-Maden kara yolunun Karataş mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AHG 141 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Maden Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.
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