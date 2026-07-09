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        Elazığ'da sportif balıkçı 1,7 metrelik turna balığı yakaladı

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan sportif olta balıkçısı Murat Albayrak'ın oltasına 1,7 metre boyunda turna balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Elazığ'da sportif balıkçı 1,7 metrelik turna balığı yakaladı

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan sportif olta balıkçısı Murat Albayrak'ın oltasına 1,7 metre boyunda turna balığı takıldı.

        Ankara'da bir yeminli mali müşavirlik firmasında başdenetçi olarak görev yapan ve 25 yıldır sportif olta balıkçısı olan 40 yaşındaki Albayrak, bulduğu her fırsatta döndüğü memleketi Keban'daki Keban Baraj Gölü'nde tekneyle balık avına çıkarıyor.

        Bugüne kadar en büyüğü 40 kilogram civarında olmak üzere bu ağırlığa yakın onlarca balık yakalayan Albayrak, çıktığı son balık avında 1 metre 70 santimetre boyunda Fırat turnası yakaladı.

        Albayrak, 3 saati aşan bir mücadelenin ardından oltasına takılan devasa balığı kıyıya çıkarmayı başardı.

        Albayrak, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır Keban Baraj Gölü başta olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerindeki iç sularda sportif olta balıkçılığı yaptığını söyledi.

        Albayrak, baraj gölünün başta Fırat turnası, alabalık, sazan ve şabut gibi türler olmak üzere irili ufaklı birçok balık türüne ev sahipliği yaptığını dile getirerek, Türkiye'nin en önemli tatlı su ekosistemlerinden biri olan barajın balık çeşitliliğiyle bölgedeki sportif olta balıkçılarının en önemli uğrak noktaları arasında yer aldığını vurguladı.

        Olta balıkçılığının kendisini için bir tutku olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu

        "Bugüne kadar bu balık (Fırat turnası) türünden ve diğer balık türlerinden yüzlercesini yakaladım ama bunların içerisinde en büyüğü bu balık. Ölçümü yaptık yaklaşık 1 metre 70 santimetre boyunda. Ağırlığını elimizdeki 50 kilogramlık tartı tartamadı. Döndüğümüzde ayrıca tartacağız. Güzel bir anı oldu, aksiyon dolu bir gün geçirdik. Balığı yaklaşık 3 saat 15 dakikalık bir mücadele neticesinde kıyıya çıkarmak nasip oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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