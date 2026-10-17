Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Giriş: 17.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Elazığ-Kovancılar karayolunun Tepebağ köyü mevkisinde, M.T. idaresindeki 23 AD 789 plakalı traktör, İ.Ç'nin kullandığı 23 ABY 341 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör yola, otomobil ise araziye devrildi.
Kazada, araç sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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