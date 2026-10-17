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        Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Elazığ-Kovancılar karayolunun Tepebağ köyü mevkisinde, M.T. idaresindeki 23 AD 789 plakalı traktör, İ.Ç'nin kullandığı 23 ABY 341 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktör yola, otomobil ise araziye devrildi.

        Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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