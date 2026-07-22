GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.



Nimri Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder ile 45 personel, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek verdi.



Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlememesi için gerekli önlemleri alan ekipler, bölgenin dağlık olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.



Ekiplerin yaklaşık 9 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



Yangında, dağlık arazideki bitki örtüsü ile dağın eteklerinde bulunan ve yazlık olarak kullanılan 2 kerpiç ev, 1 bağ evi ile bahçe alanı zarar gördü.



Bölgede, soğutma çalışması yürütülüyor.



Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Vali Numan Hatipoğlu'nun beraberinde İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ile bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sayın Valimiz, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı'dan yangının seyri ve yürütülen müdahale çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangına, ilgili kurumların koordinasyonunda sevk edilen ekiplerin özverili ve aralıksız çalışmaları neticesinde etkin şekilde müdahale edilerek, alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."

