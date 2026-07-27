GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan örtü yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Orman Şefliği ekiplerince, 22 Temmuz'da Nimri Dağı'nda çıkan yangınla ilgili inceleme yapıldı. Yangının çıkış noktasının Nimri köyü eteklerindeki arı kovanlarının bulunduğu mevki olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine arı kovanlarının sahibi H.M.Ş. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



- Olay



Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda 22 Temmuz'da yangın çıkmıştı. Yaklaşık 9 saatte söndürülen yangında, dağlık arazideki bitki örtüsü ile yazlık olarak kullanılan 2 kerpiç ev, bağ evi ve bahçe alanı zarar görmüştü.

