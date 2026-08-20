Keban'da mezarlıkta çökme meydana geldi
Elazığ'ın Keban ilçesinde mezarlıkta çökme meydana geldi.
Giriş: 20.08.2026 - 17:32 Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde mezarlıkta çökme meydana geldi.
Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Mezarlığı'nda çökme oluştu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, alanda inceleme yaptı.
Aile kabristanını ziyarete gelen şair Ahmet Demir, ekiplerin oluşan çukuru doldurup eski haline getireceğini belirtti.
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