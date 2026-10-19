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        Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan, törende muhtarlığın önemine değindi.

        Törene, kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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