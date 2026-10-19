Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 19.10.2026 - 15:02 Güncelleme:
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan, törende muhtarlığın önemine değindi.
Törene, kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
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