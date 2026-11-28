Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), kalite güvencesi çalışmaları ve 20252026 eğitimöğretim yılı bahar dönemi memnuniyet anketlerinin sonuçları değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında düzenlenen toplantıya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, genel sekreter yardımcıları ile Kalite Koordinatörlüğü üyeleri katıldı.

Toplantıda, üniversitenin kalite yönetim sistemi, kurumsal ve program akreditasyonu süreçleri ile gelecek döneme ilişkin hedefleri ele alındı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen tam akreditasyonun ardından elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği ve kurumsal değerlendirme raporunda gelişime açık olarak belirtilen alanlara yönelik iyileştirme çalışmaları görüşüldü.

REKLAM

Toplantının ikinci bölümünde öğrenci, akademik ve idari personele yönelik memnuniyet anketlerinin sonuçları değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre akademik personelin katılım oranı yüzde 30,9, memnuniyet düzeyi yüzde 77,4, idari personelin katılım oranı yüzde 38,7, memnuniyet düzeyi yüzde 77,2 oldu. Öğrencilerin ankete katılım oranı ise yüzde 12,1, memnuniyet düzeyi yüzde 69,3 olarak kaydedildi.

Açık uçlu sorulara verilen yanıtların analiz edildiği toplantıda, paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda eğitimöğretim süreçleri, fiziki ve teknolojik altyapı, çalışma koşulları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik iyileştirme çalışmaları ele alındı.

REKLAM

Toplantı, üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılması, paydaş katılımının artırılması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının değerlendirilmesiyle sona erdi.