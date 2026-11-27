Ziyarette, vatan uğruna canını feda eden şehit Ahmet Aytekin'in hatırası yad edilerek ruhu için dua edildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Erzincan Valisi'nin selamları iletildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.