JAK ekiplerince verilen eğitimle, telesiyejde mahsur kalan kişilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve olası acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amaçlandı.

Erzincan Valiliği Pist Güvenliği personeline yönelik düzenlenen eğitimde, kayak merkezinde yaşanabilecek telesiyej arızası ve olası mahsur kalma durumlarında uygulanacak kurtarma ve tahliye yöntemleri anlatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından, Ergan Kayak Merkezi'nde görev yapan pist güvenliği personeline telesiyejde kurtarma ve tahliye eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.