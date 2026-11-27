Erzincan'da 15 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 15 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Erzincan’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 15 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, 25 Kasım 2026 tarihinde merkez ilçede operasyon düzenlendi.
E.Ö. isimli şahsa ait kutularda yapılan aramada, 15 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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