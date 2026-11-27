Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.

E.Ö. isimli şahsa ait kutularda yapılan aramada, 15 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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