Sosyal çalışmacı Mervenur Yılmaz Yiğit ise kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve elektronik kelepçe uygulaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Öğr. Gör. Esra Demirel, dış görünüş üzerinden aşağılama ve yalnızlaştırma gibi psikolojik şiddet biçimlerine değinerek, şiddetin kuşaklar arasında aktarılma sürecini anlattı.

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