EBYÜ'de kadına yönelik şiddetin görünmeyen boyutları ele alındı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Yönelik Şiddetin Görünmeyen Boyutları" paneli düzenlendi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Yönelik Şiddetin Görünmeyen Boyutları" paneli düzenlendi.
Gerçekleştirilen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin'in yönettiği panelde, kadına yönelik şiddetin hukuki, psikolojik ve toplumsal boyutları değerlendirildi.
Panelde konuşan Dr. Öğr. Üyesi Nurten Öztürk, 6284 sayılı Kanun kapsamında kadınlara sağlanan hukuki güvenceler ve koruyucu tedbirler hakkında bilgi verdi.
Öğr. Gör. Esra Demirel, dış görünüş üzerinden aşağılama ve yalnızlaştırma gibi psikolojik şiddet biçimlerine değinerek, şiddetin kuşaklar arasında aktarılma sürecini anlattı.
Sosyal çalışmacı Mervenur Yılmaz Yiğit ise kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve elektronik kelepçe uygulaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.