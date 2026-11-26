Erzincan'da 133 lokantada zabıta denetimi yapıldı
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren 133 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren 133 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Belediye sınırları içerisinde hizmet veren lokantalara yönelik denetimlerde, işletmelerin ruhsatları, hijyen koşulları ve fiyat listeleri kontrol edildi.
Ekipler, denetimler kapsamında gıdaların muhafaza edildiği dolapları, yemek malzemelerinin saklandığı kapları, hazırlık alanlarını ve lavaboların temizlik durumunu inceledi.
Gıda ürünlerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde muhafaza edilip edilmediğinin de kontrol edildiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
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