Erzincan genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, gece en düşük hava sıcaklığı Refahiye'de eksi 13, Ergan Kayak Merkezi ve Otlukbeli'nde eksi 12, Tercan'da eksi 10, Çayırlı'da eksi 9, Üzümlü'de eksi 7, Kemah'ta eksi 6, Erzincan merkezde eksi 5, İliç'te eksi 3 ve Kemaliye'de eksi 1 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği belirtilen açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.