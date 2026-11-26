Erzincan'ın gelişimi için ortak akıl ve güçlü hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Şireci, 2027 yılı bütçe çalışmalarının il ve ilçelere katkı sağlamasını temenni etti.

Şireci, toplantıda alınan kararların ve yürütülen çalışmaların Erzincan'a, ilçelere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erzincan ve ilçelerinin ihtiyaçları, öncelikleri ve geleceğe yönelik hedefleri ele alındı.

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