Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde başkan adayı olan Süleyman Tan, seçim sürecinde yaşandığını öne sürdüğü eşitsizlikler, üye aidatlarının ödenmesi ve siyasi destek tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Tan, "Erzincan bizim memleketimiz, bizim sevdamızdır" başlığıyla yayımladığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarına saygı duyduklarını belirterek seçimi kazananları tebrik etti.

Seçim sürecinde adaylar arasında eşit imkanlar sağlanmadığını ileri süren Tan, üye listeleri ile iletişim ve adres bilgilerine ulaşmak amacıyla yaptıkları başvuruların reddedildiğini, mevcut yönetimin ise söz konusu bilgileri kendi çalışma ekibiyle paylaştığını iddia etti.

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Ailesinin ve birlikte hareket ettiği kişilerin kamuoyunda gündeme gelen fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesine tepki gösteren Tan, somut bilgi ve belgeye sahip olanların yetkili mercilere başvurması gerektiğini ifade etti.

Mevcut oda başkanının oğlunun söz konusu şirketin yönetim kurulunda bulunduğuna ilişkin ellerinde belgeler olduğunu öne süren Tan, iddiaların ilgili makamlarca araştırılmasını istedi.

Tan, seçim öncesinde 200'ü aşkın oda üyesinin aidat borcunun mevcut başkan tarafından karşılandığını da iddia ederek, ödemelerin kimler tarafından ve hangi gerekçeyle yapıldığının açıklanması çağrısında bulundu.

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Kimsenin oyunu sattığını veya satın aldığını ileri sürmediklerini belirten Tan, konunun seçim etiği ve seçmen iradesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Seçim dönemindeki siyasi destek tartışmalarına da değinen Tan, eski milletvekili Sebahattin Karakelle'nin seçim çalışmalarındaki rolünü gündeme getirdi.

Karakelle'nin bazı kişileri telefonla arayarak kendileri hakkında "Odanın kasasındaki parayı yemeye geliyorlar" şeklinde ifadeler kullandığı yönünde kendilerine beyanlar ulaştığını ileri süren Tan, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kurumsal firmaların seçimlerde oy kullanması, oda kaynaklarının kullanımı ve okul yapımı karşılığında odaya ait arsanın verildiği yönündeki tartışmalara da değinen Tan, bütün süreçlerin şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

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Seçim sonucunun Erzincan'a hizmet etme hedeflerini değiştirmeyeceğini vurgulayan Tan, açıklamasında, "Biz sandıkta kaybettik. Ancak Erzincan'a hizmet etme sevdamız sandık sonucuyla bitmedi. Yine aynı sokaklarda yürüyecek, aynı esnafla selamlaşacak, aynı dostlarla sofraya oturacağız. Başımız dik, alnımız açık. Erzincan bizim memleketimiz." ifadelerini kullandı.

Tan'ın gündeme getirdiği iddialara ilişkin adı geçen kişi ve kurumların açıklamaları ise söz konusu açıklama metninde yer almadı.