AFAD Erzincan İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin müşterek katılımıyla düzenlenen tatbikatta, teleferikte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

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