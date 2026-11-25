Teleferikte mahsur kalan vatandaşlar için ekipler harekete geçti
Erzincan Ergan Dağı Kayak Tesisleri'nde, teleferikte mahsur kalabilecek vatandaşlara yönelik kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Erzincan Ergan Dağı Kayak Tesisleri’nde, teleferikte mahsur kalabilecek vatandaşlara yönelik kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
AFAD Erzincan İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin müşterek katılımıyla düzenlenen tatbikatta, teleferikte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
Olası acil durum senaryosu kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin müdahale kabiliyeti, teknik donanımı ve kurumlar arası koordinasyonu test edildi.
Başarıyla tamamlanan tatbikatın, kış sezonunda yaşanabilecek olası kazalara ve acil durumlara karşı ekiplerin hazırlık seviyesini artırması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.