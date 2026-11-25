Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya çok sayıda takım katıldı.

Öğretmenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen turnuvada takımlar, şampiyonluk için mücadele etti.

Turnuvanın final karşılaşmasında Tercan Anadolu Lisesi ile Tercan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakayı kazanan Tercan Anadolu Lisesi, turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın organizasyon sorumlusu Tercan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kıranlıoğlu, yaptığı açıklamada, organizasyonu büyük bir coşku ve dayanışma içerisinde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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Turnuvanın artık ilçede gelenekselleşen anlamlı bir etkinliğe dönüştüğünü ifade eden Kıranlıoğlu, "Sınıf ortamının ötesinde, aynı sahada ter döken, birbirine destek olan ve dostluğu pekiştiren öğretmenlerimizi görmek bizler için en kıymetli tablo oldu. Üçüncü yılına ulaşan bu turnuva, mesleki birlikteliğimizi güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü." dedi.

Kıranlıoğlu, turnuvaya katılan takımlara, organizasyonda emeği geçenlere ve tribünlerden destek verenlere teşekkür ederek, şampiyon olan Tercan Anadolu Lisesi takımını tebrik etti.

Kıranlıoğlu, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.