Mengücek Gazi Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı yapıldı
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, yönetim ekibinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hastanenin genel işleyişi, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.
Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hizmet sunumunda verimliliğin geliştirilmesi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.