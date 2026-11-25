Ergan Dağı'nda kar ve tipi etkili oldu
Erzincan'da yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tipiye dönüştü.
Giriş: 25.11.2026 - 08:42 Güncelleme:
Erzincan'da yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tipiye dönüştü.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde etkili olan tipi nedeniyle arazi beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ergan Dağı'nda kış manzaraları oluştu.
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