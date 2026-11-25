Atama kararıyla bazı illerin valileri ve kamu kurumlarının yöneticileri değişirken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında 59 isim için görev değişikliği yapılırken, Erzincan Valiliğinde değişiklik olmadı.

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