Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Keşiş Dağı ve Munzur Dağları’nın yüksek noktaları beyaza bürünürken, köy ve mezralarda da kış şartları kendisini hissettirdi.

ErzincanSivas kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Rüzgâr ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden esecek rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Gece saatlerinde Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kar yağışı, Erzincan’da ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte yüksek kesimlerde tipi beklenirken, hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği bildirildi.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

24 Kasım saat 19.00 ile 25 Kasım saat 18.00 arasında geçerli olacak sarı kodlu meteorolojik uyarı kapsamında vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, tipi, buzlanma, don ve soba ile doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.