İnsan, hayvan ve çevre sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekilen eğitimde, antimikrobiyal dirençle mücadelede kurumlar ve toplumun ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Hastanede, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Barkay tarafından verilen eğitimde, antimikrobiyal direncin nedenleri, insan sağlığı üzerindeki etkileri, akılcı antimikrobiyal kullanımı ve direnç gelişiminin önlenmesine yönelik yöntemler hakkında bilgi verildi.

Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitimde, 2026 yılı teması olan "Tek Sağlık, Tek Eylem" yaklaşımı ele alındı.

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