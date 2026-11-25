Semih Başakın çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde iki bronz madalya elde ederken, Ece Başakın karışık çiftlerde, Aleyna Korkut tek kadınlarda, Cansu Erçetin ve Elif İkra Özyiğit çift kadınlarda, Emirhan Budak çift erkeklerde, Tuğçe Nur Korkmaz karışık çiftlerde, Benu Burat ise tek kadınlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

Ankara'da 20 ülkenin katılımıyla düzenlenen NAVEK Türkiye International Future Series 2026 Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Erzincanlı sporcular, 11 madalya kazanarak önemli başarı elde etti.

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