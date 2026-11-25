Üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ekiplerin, kent genelindeki hizmet ve faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında çeşitli noktalarda belediye hizmetleri gerçekleştiriliyor.

Erzincan Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.