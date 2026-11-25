Erzincan Belediyesinin şehir genelindeki çalışmaları sürüyor
Erzincan Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Giriş: 25.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
Erzincan Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında çeşitli noktalarda belediye hizmetleri gerçekleştiriliyor.
Üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ekiplerin, kent genelindeki hizmet ve faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
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