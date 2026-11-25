EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan 80 yaşındaki hayırsever Bedirhan Aydın, yaklaşık 70 yıllık çalışma hayatında edindiği mal varlığını cami, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve sağlık kuruluşlarının yapımına bağışlayarak topluma kalıcı eserler kazandırdı.

Çocuk sahibi olamayan babası Hafız Mehmet Aydın'ın 55 yaşında yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya gelen Aydın, ailesine geç gelen bir evlat olarak babasının duası ve sevgisiyle büyüdü.

Eskiden bakırcılık ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren, babasının öğüt ve dualarıyla hayatına yön veren Aydın, kentte Hafız Mehmet Aydın Cami ve Külliyesi, yatılı kız Kur'an kursu, gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursu yaptırdı.

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Kırklar Mahallesi'nde de Hafız Mehmet Aydın adına cami ve Kur'an kursu inşa ettiren Aydın, aynı bölgede aile sağlığı merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yapılmasına da katkıda bulundu.

Annesinin adını yaşatmak amacıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de cami yaptıran Aydın, kentte yapımı devam eden 4-6 yaş Kur'an kursunun inşasına bağışta bulundu.

Geriye kalan mal varlığının büyük bölümünü Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan hayırsever Bedirhan Aydın, AA muhabirine, küçük yaşlarda yaşadığı anıyı anlatarak babasının duasını aldığını belirtti.

Yaptırdığı hayır kurumlarından bahseden Aydın, "Cenabıhakk'a hamdediyorum ki ne büyük nimetler bana bahşetti. Bunların şükrünü ödemekten acizim. Kafamı secdeden kaldırmasam bunların şükrünü ödeyemeyeceğimi düşünüyorum. Babam da varlıklı birisiymiş. Fakat 1946 senesinin zor zamanlarında büyük mücadele vermiş ve o zamanki sıkıntıları aşabilmek için, babam da varlığını kamu yararına harcamış." dedi.

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- "Babamın düşüncesi paralelinde ona evlat olmaya gayret gösteriyorum"

70 senedir çalıştığını dile getiren Aydın, "Okul hayatımda bile çalışmak zorunda kalıyordum. Babam yaşlı olduğu için şartlar bunu gerektiriyordu. Cenabıhak, babamın duası bereketine bana bu fırsat ve imkanları lütfetti. Babamın düşüncesi paralelinde ona evlat olmaya gayret gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, fırsat buldukça hayır işlerine koşturmaya devam ettiğini, babasının ismini hayır kurumlarında yaşattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İmkan sahibi olan kimselere bu dünyanın fani olduğunu yani son zamana kalmadan fırsat varken gerekli fedakarlıkları yapmalarını şahsen tavsiye ediyorum. 80 yaşında olup 70 senelik çalışma hayatımın semeresi olan mal varlığımın tamamını infak etmişim. Hatta evimi bile eşyasıyla beraber Türkiye Diyanet Vakfına bağışladım. Sadece her şartta kullanabileceğim bir miktar param, bir de 19 yaşında bir arabam var. Onun dışında mal varlığım olarak bir şeyim kalmadı."