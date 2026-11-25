Toplantıda, tulum peyniri üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ürünün katma değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması konularının ele alınması hedefleniyor.

2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 13.0017.00 arasında Aziris Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda, sektörün gelişimine yönelik çözüm önerileri ve iş birliği imkanları dört tematik masa etrafında değerlendirilecek.

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