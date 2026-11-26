Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, güvenli sağlık hizmeti sunulması amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, tatbikata katılan personele teşekkür edildi.

Tercan Devlet Hastanesi'nde, olası yangın durumlarına karşı hazırlıklı olmak, çalışanların ve hastaların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak ele alındı.

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