Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların kasım ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker başkanlığında, Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen tarım ve hayvancılık çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, güz döneminde yapılan ekilişlerin mevcut durumu ve gelişimi ile son günlerde etkili olan yağışların ekili alanlar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığıyla mücadele, aşılama uygulamaları ve kurum müdürlüklerinin sahada yürüttüğü çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

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Tarımsal üretimin geliştirilmesi, hayvan sağlığının korunması ve saha çalışmalarının koordinasyon içerisinde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.