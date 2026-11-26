Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Merkez Osmangazi İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığının zararları hakkında bilgi verildi.

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