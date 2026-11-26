Erzincan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Refahiye ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı. Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde park halindeki araçların camları buz tuttu.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buzları temizlemek için uğraştı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını çalıştırarak camlardaki buzların çözülmesini bekledi.

Soğuk hava dere ve akarsuları da etkiledi. Bazı dere kenarlarında kısmi buzlanmalar meydana gelirken, Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği belirtilen açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.