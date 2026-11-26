Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye genelindeki kayak merkezleri ve yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlıkları farklı seviyelerde ölçüldü.

Türkiye'de en yüksek kar kalınlığı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası'nda 142 santimetre olarak kaydedildi.

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