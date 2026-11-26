Köy muhtarlarının da katıldığı toplantıda, muhtarlar kendi köylerine ilişkin talep, sorun ve beklentilerini dile getirdi. Muhtarları tek tek dinleyen Canpolat, gündeme getirilen sorunların çözüme kavuşturulması ve taleplerin karşılanması amacıyla ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

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