Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla iş makineleriyle görev yapan ekipler, olası kar birikintilerine karşı 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde bulunuyor.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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