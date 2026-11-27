Toplantıda ayrıca güvenlik hizmetleri sırasında karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, hastanenin güvenlik birimi sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, güvenli sağlık hizmeti sunulması, hasta ve çalışan güvenliğinin korunması ile güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı.

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