Erzincan'da ilkokul öğrencilerine akran zorbalığı ve ekran bağımlılığı eğitimi verildi
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık bilgilendirme programı düzenlendi.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık bilgilendirme programı düzenlendi.
Program kapsamında 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli tarafından öğrencilere merkezin hizmetleri tanıtıldı.
Eğitimlerde akran zorbalığı ve ekran bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılarak, doğru duruş (postür) ve fiziksel hareketin sağlık açısından önemi anlatıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilerin diş muayeneleri de gerçekleştirildi.
Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, sınıf öğretmenine Saha Elçisi Belgesi takdim edilerek çiçek verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.