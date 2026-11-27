Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK 188) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, 15'e 12 metrelik oda içerisinde kurulu iklimlendirme sistemi ve ekipmanları, 9 kilo 600 gram kubar esrar, 67 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

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