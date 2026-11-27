Refahiye'de 9 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kilo 600 gram kubar esrar, 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kilo 600 gram kubar esrar, 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Refahiye ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, 15'e 12 metrelik oda içerisinde kurulu iklimlendirme sistemi ve ekipmanları, 9 kilo 600 gram kubar esrar, 67 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK 188) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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